McDonaldʼs поки що не працюватиме в Україні під час жовтого рівня тривоги, проте в компанії розглядають різні сценарії.

Ресторани McDonaldʼs поки що не будуть працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії для Інтерфакс-Україна.

Компанія зараз детально аналізує нову систему розподілу рівнів тривоги і чи зможе ресторан бути убезпеченим під час жовтого рівня загрози. Загалом в Україні всі ресторани McDonaldʼs тимчасово призупиняють свою роботу під час тривоги, щоб працівники та гості закладу могли пройти в укриття.