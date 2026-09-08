Axios: Американські чиновники знали про токсичність повітря після терактів 11 вересня — людей запевняли в протилежному

Адміністрація Нью-Йорка оприлюднила понад 170 тисяч сторінок документів, які свідчать, що міські чиновники знали про токсичність повітря після терактів 11 вересня 2001 року, але публічно запевняли мешканців у протилежному.

Про це пише Axios.

Опубліковані матеріали містять звіти про якість повітря, записи про забруднення та внутрішнє листування. Серед документів — архіви адміністрації колишнього мера Руді Джуліані та меморандум Гардінга, у якому йшлося про можливі судові позови через вплив токсичного повітря.

Після обвалу веж у Нью-Йорку в повітрі утворилася токсична суміш із пилу будівельних матеріалів, азбесту, бензолу, важких металів, продуктів горіння та інших небезпечних речовин. Пожежі тривали місяцями. Наслідками були хронічні захворювання дихальної системи, рак, проблеми з травленням і психічним здоров’ям.

Федеральний фонд компенсацій уже виплатив понад $16,8 мільярда більш ніж 71 тисячі людей через наслідки 9/11.