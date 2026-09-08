У Франції співробітниць Ейфелевої вежі замінили на чоловіків під час візиту релігійної групи. Персонал вийшов на страйк

У Франції під час візиту індуїстської релігійної групи до Ейфелевої вежі працівниць памʼятки замінили на їхніх колег-чоловіків. Там розпочали внутрішнє розслідування цього інциденту.

Про це пише BBC.

5 вересня Ейфелеву вежу відвідала делегація — приблизно 100 людей, пов’язаних з організацією «Бочасанвасі Акшар Пурушоттам Свамінараяна Санстха» (BAPS). Жінок у цей час попросили залишити свої робочі місця. Працівницям також наказали не проходити певними зонами і не перетинати їх під час перебування делегації.

7 вересня вежу закрили, оскільки персонал влаштував страйк на знак протесту.

Журналісти уточнили, що BAPS — рух, вірування якого беруть початок у XVIII столітті, — суворо розділяє чоловіків і жінок, зокрема під час релігійних обрядів у храмах та на входах до будівель.

Президент компанії, що управляє Ейфелевою вежею, Аріель Вейл, заявив, що керівництво «дещо надмірно старанно» виконало прохання, не зваживши на те, чи було це доречно. Він зазначив, що внутрішнє розслідування покаже, хто несе відповідальність, а також забезпечить, щоб інцидент більше ніколи не повторився.

6 вересня організація BAPS освятила свій перший великий храм у Франції, розташований у передмісті Парижу. Вони відповіли на критику: візит до вежі організували спільно з колективом на початку звичайних годин роботи, щоб уникнути перешкод та незручностей для інших. Також там перепросили за «будь-які завдані незручності».