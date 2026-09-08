Росіяни атакували Україну. Під ударом були рятувальники, потяг та офіс телеканалу

Від ранку Росія продовжила бити по Україні. Вибухи лунали в Києві та на Дніпропетровщині — є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав дані про наслідки атак.

Росіяни знову вдарили по потягу — цього разу сполученням Дніпро — Запоріжжя. Пасажирів евакуювали, наразі шукають провідницю, яка могла повернутись у потяг.

У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни вгатили по рятувальниках, які гасили пожежу після попереднього удару — двоє надзвичайників отримали травми.

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У Києві від ударів троє людей загинули, 19 — постраждали . Також під удар потрапив офіс телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+», там травми отримали пʼятеро людей.

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У Запоріжжі постраждали двоє людей.