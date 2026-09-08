Хусити атакували енергообʼєкти в Саудівській Аравії — постраждали понад 70 людей

Єменські хусити завдали ударів по енергообʼєктах і чотирьох містах Саудівської Аравії. Внаслідок атак постраждали щонайменше 73 людини.

Про це пише Reuters.

Єменські хусити — це угруповання, яке підтримує Іран. Атаки сталися на тлі того, що Тегеран заявив, ніби енергетичні обʼєкти та американська нафтова інфраструктура в Перській затоці перебувають під загрозою після того, як Іран і США обмінялися ударами по суднах у цьому регіоні.

Що передувало

Конфлікт між Саудівською Аравією та хуситами загострився у липні, коли Ер-Ріяд завдав удару по аеропорту в Сані. Після цього хусити атакували аеропорт на півдні Саудівської Аравії — це найсерйозніший спалах конфлікту між ними з часу укладення перемир’я у 2022 році.

20 липня єменські хусити оголосили, що вводять морську блокаду Саудівської Аравії. Хусити додали, що роблять це за принципом «око за око» — у відповідь на те, що вони назвали «несправедливою і гнітючою облогою», накладеною на Ємен саудівцями.

Після цього 23 липня хусити заявили, що атакували два саудівські нафтові танкери — Encelia та Layla — у Червоному морі. У тій самій заяві хусити стверджували, що змусили приблизно десять суден змінити курс і повернутися назад.