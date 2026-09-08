У Росії заявили про затримання чоловіка, який підстрелив генерал-майора Варпаховича, — він відповідальний за удар по «Охматдиту»

ФСБ і Слідчий комітет затримали в Астраханській області 21-річного громадянина Молдови Ніколае Кочу — росіяни кажуть, що він начебто готував замах на російського військового в Саратовській області.

Про це повідомили пресслужби відомств.

Російські силовики стверджують, що чоловік шість разів вистрілив у військового. Той зазнав поранень, але вижив. Імʼя постраждалого не називають, ФСБ лише уточнює, що йдеться про високопоставленого військового.

Росмедіа пишуть, що під час замаху поранень дістав генерал-майор Микола Варпахович, командир 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС РФ. В Україні його звинувачують в ракетному ударі по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року. Під час атаки в лікарні перебували понад 600 пацієнтів і приблизно стільки ж співробітників. Тоді загинули дві людини.

Як стверджує ФСБ, у 2025 році співробітник українських спецслужб через соцмережі завербував Кочу, коли той шукав роботу в Молдові. У 2026 році він пройшов «мінно-вибухову та стрілецьку підготовку в Києві», а в червні приїхав до Росії, щоб убити військового.

Росіяни вважають, що після замаху Кочу мав повернутися до Молдови, але його затримали під час спроби виїхати з Росії.