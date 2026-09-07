Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони України Євгенія Хмари з питань оборонно-промислового комплексу та експорту.
Про це написав постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Вона вже була заступницею міністра оборони з липня 2025 року по січень 2026-го. З вересня 2023 року по липень 2025-го Гвоздяр обіймала посаду заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
З 2020 року вона працювала директоркою благодійного фонду Сергія Притули.
- 29 липня уряд призначив Любов Галан і Сергія Боєва новими заступниками міністра оборони. Боєв став заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. Галан буде відповідати за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.
- Ще одним заступником міністра оборони призначили Миколу Швидкого.