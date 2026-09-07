Росія і Північна Корея відкрили автомобільний міст між країнами. Його можуть використовувати для військових поставок

Північна Корея та Росія завершили будівництво автомобільного мосту, що зʼєднує дві країни. Ідеться про двосмуговий міст через річку Туманна.

Про це пише Bloomberg.

Будувати цей міст розпочали у 2025 році. Північна Корея та Росія мають спільний кордон завдовжки 17 кілометрів. Новий міст стане першим автомобільним сполученням між двома країнами.

Міст назвали на честь радянського військового Якова Новиченка, якого в КНДР вважають національним героєм. У Росії стверджують, що в 1946 році він перехопив гранату, яку кинули в засновника Північної Кореї Кім Ір Сена. У КНДР Новиченку присвоїли звання національного героя.

Російські медіа пишуть, що під час церемонії відкриття через міст на чолі автоколони проїхала червона машина, яка належала Новиченку, а згодом була відреставрована його онуком.

У розслідуванні The Guardian та української правозахисної організації Truth Hounds йшлося, що міст можуть використовувати для військових поставок. Він зʼєднає російський Хасан із північнокорейським Туманганом.

Офіційно Москва і Пхеньян заявляють, що міст будують для розвитку торгівлі та туризму. Однак, за висновками Truth Hounds, навряд. Будівництво мосту коштувало понад $100 мільйонів, тоді як обсяг двосторонньої торгівлі між країнами у 2024 році становив лише $34 мільйони.