Опитування: 71% українців відчувають себе щасливими

Незважаючи на війну, 71% українців вважають себе щасливими, ще 16% — навпаки.

Про це свідчать дані КМІС.

На фактор щастя впливають вік, здоров’я, добробут і розуміння сенсу життя. Чоловіки частіше, ніж дівчата, відповідають, що вони щасливі.

КМІС

У грудні 2021 року 71% українців теж відчували себе щасливими, а 15% відповіли, що вони нещасливі. У 2024 році показник щастя зменшився до 58%.

Це опитування КМІС проводив 7 травня — 3 червня 2026 року за методом телефонних інтерв’ю серед випадкових номерів. Участь в ньому взяли 2 007 респондентів віком від 18 років.