У Києві скоротили комендантську годину

У Києві на одну годину скоротили комендантську годину — відтепер вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Ці зміни почнуть діяти з 10 вересня. Графіки роботи ТЦ, закладів харчування та розважальних центрів не змінюватимуться.

«Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусних маршрути для перевезення людей із Центрального залізничного вокзалу», — написав міський голова.