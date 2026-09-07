У Києві скоротили комендантську годину

У Києві на одну годину скоротили комендантську годину — відтепер вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Ці зміни почнуть діяти з 10 вересня. Графіки роботи ТЦ, закладів харчування та розважальних центрів не змінюватимуться.
«Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусних маршрути для перевезення людей із Центрального залізничного вокзалу», — написав міський голова.
- 2 вересня президент Володимир Зеленський говорив, що в Україні запровадять жовтий рівень загрози під час атаки дронів і червоний рівень — для ракетної небезпеки та масованих атак. Все через збільшення російських атак. Також уряд консультуватиметься з місцевою владою, військовими та бізнесом, аби щотижня переглядати правила реагування на повітряні загрози.