Росія атакувала Україну 92 безпілотниками і «Бандероллю». Скільки цілей збила ППО

Цієї ночі Росія атакувала Україну 92 безпілотниками і «Бандероллю» з напрямку Росії (Орел, Приморсько-Ахтарськ) і тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 71 БпЛА, безпілотники влучили у 12 місцях, ще в одному — впали уламки.

У Запоріжжі росіяни атакували вночі найбільший торговельний центр у місті — минулося без постраждалих, повідомили в ОВА. На Одещині після російської атаки у двох районах виникли пожежі, є руйнування. Пошкоджені житлові будинки й авто.

На Харківщині РФ вдарила по одному з мікрорайонів Балаклії. Пошкоджені будинки та спалахнули пожежі. На Херсонщині російський дрон вдарив по Дар’ївці. Постраждав літній чоловік.