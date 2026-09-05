Від атак РФ на Київщині загинули двоє людей. Ще трьох росіяни вбили в Чугуєві

Унаслідок російської атаки в Бучанському районі Київщини 5 вересня загинули двоє людей — чоловік і жінка.

Про це повідомляють Нацполіція і голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Ще одна жінка зазнала поранень. У Бучанському районі пошкоджені три приватні будинки, у Фастівському — загорілося підприємство, у Вишгородському — пошкоджена сільськогосподарська техніка.

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Також цього ж дня ввечері російський дрон влучив у приватний будинок у Чугуєві, що на Харківщині, повідомили в ОВА. Загинули троє людей, зокрема дитина. Постраждала 40-річна жінка. У місті зруйновані приватний житловий будинок, господарча споруда і гараж.

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У Запоріжжі ворог теж атакував будинок — поранена одна жінка. Згодом росіяни знову вдарили по житлових будинках у місті — постраждали троє людей.