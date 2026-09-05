Росіяни атакували підприємства на Хмельниччині, будинки в Запоріжжі та СТО біля Дніпра. Є постраждалі (оновлено)

Удень та ввечері 5 вересня російські війська атакували низку українських областей. Зокрема, під ударом була Хмельницька область. Російські дрони влучили в підприємства, триповерховий будинок і автівки.

Оновлено о 18:30. Відомо про сімох поранених, серед них є неповнолітня. Чотирьох людей госпіталізували, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Також сьогодні вдень росіяни вдарили по СТО на Дніпропетровщині — одна людина загинула, пʼятеро постраждали. Усі потерпілі в лікарнях.

Опівдні «Шахед» влучив у пасажирський потяг, що прямував до Херсону. Поранені залізничниця та 18-річна пасажирка. Загалом за день від атак РФ на Херсонщині загинули двоє людей, ще 12 постраждали.

А в Запоріжжі від російських атак сьогодні поранені щонайменше девʼять людей. Зокрема, ввечері росіяни вдарили безпілотниками по одному із житлових районів міста — лише там відомо про сімох постраждалих.