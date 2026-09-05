«Карфаген». НАБУ і САП викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, яка отримувала хабарі від «кол-центрів»

Правоохоронці НАБУ і САП у межах спецоперації «Карфаген» викрили злочинну організацію на чолі з одним з керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора. Учасники схеми систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки.

Слідчі стверджують, що цю злочинну організацію посадовець створив у середині 2025 року та залучив до неї чинних працівників органів прокуратури і своїх наближених людей.

Серед учасників:

«Канцлер» — посадовець Офісу генпрокурора, керівник злочинної групи;

«Муза» — близька особа «Канцлера»;

«Камрад» — водій «Канцлера»;

«Флеш» — помічник «Канцлера», інші особи.

Учасники схеми отримували хабарі за «кришу» кол-центрів, які «працювали як по українцях, так і по іноземцях».

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Отримані кошти вони легалізовували через різні схеми, зокрема: понад 20 млн грн — витратили на нерухомість, коштовності та інше майно; понад 12 млн грн — на активи, які оформили на третіх людей; понад 10 млн грн — на банківські рахунки близьких до себе людей, які легалізували нібито як отримані від підприємницької діяльності.

Правоохоронці викрили пʼятьох учасників схеми. Їм інкримінують створення злочинної організації та легалізацію майна, яке отримали злочинним шляхом.

Деталі розслідування «Карфаген»

Організатора схеми призначили на посаду в прокуратуру в серпні 2025 року — коли діяла норма, яка дозволяла призначати на посади в Офіс генпрокурора людей без конкурсу. Він створив схему в інтересах особи, яка й наділила його повноваженнями в Офісі, стверджують слідчі та називають його «Шеф». «Канцлер» також звертається до нього як до «Андрійовича».

Зокрема, в автівці «Камрада» було записано діалог, де той прямо каже, що «Канцлер» «кришує» всі кол-центри по Україні. Під час «роботи» члени цієї організації намагалися взяти під особистий контроль усі справи, які стосуються шахрайських кол-центрів. На записі «Канцлер» уточнює у «Флеша» адресу кол-центру й запитує, чи він їхній, — той відповідає, що ні. Після цього за тією адресою проводять обшуки. Метою проведення таких «рейдів» було не припинення діяльності кол-центрів, а наведення «шороху», як кажуть слідчі.

У підсумку «Канцлер» отримував свій відсоток від їхньої діяльності та роботи обмінників. Для отримання хабарів підозрювані використовували пункти обміну валют, часто нелегальні.

У період з 2015 року й дотепер «Канцлер» працював у Кіберполіції, Одеській ОДА та Офісі генпрокурора — за весь цей час він переписував своє рухоме та нерухоме майно на родичів і людей із близького оточення.

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Щоб легалізувати кошти, посадовець Офісу генпрокурора відкрив на своїх близьких ФОПи, аби створювати видимість, що кошти отримано від підприємницької діяльності. Після того як доходів стало більше, «Канцлер» залучив до схеми й родичів «Музи» — їх також реєстрували як ФОПи. Для цього вони навіть хотіли показати, що оточення «Музи» привезло активи з РФ. Також кошти легалізовували через компанію близької людини «Канцлера», яка проживає в США.

Серед набутого посадовцем Офісу генпрокурора майна — елітний готельно-розважальний комплекс у Буковелі. Проте щоб легалізувати і його, готель переписали на родичку «Камрада», пообіцявши їй 10% від продажу та декілька безкоштовних днів відпочинку в комплексі.

Щоб поширити свій вплив на всю Україну, «Канцлер» призначав своїх родичів та близьких людей на посади в обласні прокуратури. Іноді родичі просили «Канцлера» призначити і їхніх знайомих. Окрім того, раніше «Шеф» організатора злочинної групи був керівником Державної податкової служби України, через що на посаду заступника керівника ДПС України призначили свою людину.

Офіційно «Канцлер» займається в Офісі генпрокурора міжнародним співробітництвом, хоча фактично в одній із розмов він вказує, що має вплив і на «міжнародку», і на кіберсферу, і на IT.

Серед іншого, під час однієї з розмов він звертається до одного з керівників підрозділу поліції в Одеській області, щоб той «притиснув» боржника. Також зафіксовано, що організатор схеми впливав і на премію «в конверті» призначеного ним заступника керівника ДПС України та начальника IT-департаменту Офісу генпрокурора.

«Канцлер» хотів приховати статки, отримані в результаті незаконних дій, та під час розмови зі своєю «Музою» говорив, що вигадав конспірологічні слова, аби ніхто не знав, про що він говорив. Він також вказував «Музі» на її Instagram, де, за її словами, були «Порше» та «Лоро Піана».

Скріншот з відео

Посадовець Офісу генпрокурора приховував й елітні відпочинки за кордоном — так, його «Шеф» і колеги використовують службові відрядження, під час яких вони просять замовити номер у хорошому готелі, проте для звітності замовити також і дешевший варіант.

16 липня 2026 року в межах справи «Карфаген» НАБУ провело обшуки в кількох елітних закладах відпочинку в Буковелі. Тоді «Канцлер» обговорював обʼєкти, які потрібно залишити чи продати, щоб у нього зʼявилися «чисті гроші». Окремо посадовець Офісу генпрокурора радив «Камраду», як пояснювати НАБУ факт володіння апартаментами.

Слідство триває.