В ООН підтримали нову мапу світу Equal Earth. Чим вона відрізняється

Генеральна асамблея ООН проголосувала за нову мапу Equal Earth замість традиційної проєкції Меркатора. Її підтримали 164 держави.

Про це пише AP.

Проти нової мапи проголосували тільки США, тоді як шість країн — Україна, Сербія, Естонія, Грузія, Литва та Молдова — утрималися.

Мапа Equal Earth точніше відображає реальні розміри Африки. У проєкції Меркатора Африка та Гренландія зображені приблизно однаковими за площею, хоча насправді Африка більша приблизно в 14 разів.

ВВС

Ця резолюція не забороняє використовувати стару проєкцію, а лише рекомендує ширше застосовувати Equal Earth. Географи кажуть, що проєкція Меркатора корисна лише для навігації.

Ухвалену резолюцію ініціювала Республіка Того (держава в Західній Африці, що межує з Ганою, Беніном та Буркіна-Фасо). Її також підтримали й інші африканські країни та громадські організації.