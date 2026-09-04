Труси в землі, молоко з тарганів і пісуар без бризок: стали відомі лауреати Шнобелівської премії — 2026

У Цюриху 3 вересня оголосили лауреатів Шнобелівської премії — жартівливої наукової нагороди за дослідження, які спочатку смішать, а потім змушують замислитися. Цьогоріч церемонія вперше відбулася за межами США.

Про це пише The Guardian.

Серед переможців — дослідники, які вивчали поцілунки, молочні білки тарганів, поведінку заможних людей, ефективність різних способів сякання носа та навіть розкладені в землі труси. На церемонії їх традиційно закидали паперовими літачками, а самі вони отримали 10-трильйонну купюру, хоча й у вигляді банкноти із Зімбабве, яка поступово виводиться з обігу.

Премію з економіки отримала команда соціального психолога з Каліфорнійського університету Пола Піффа за дослідження, яке показало, що заможні люди частіше поводяться неетично. Зокрема, вони частіше підрізають інших водіїв.

Заможніші люди також виявилися більш схильними брехати на роботі. В одному експерименті добровольців залишили наодинці з банкою цукерок, нібито призначених для дітей. Коли дослідники повернулися, представники вищого класу зʼїли майже вдвічі більше цукерок, ніж представники нижчого класу.

Премію з біомеханіки присудили британським ученим Матильді Бріндл, Кетрін Талбот і Стюарту Весту. Вони розробили точне наукове визначення поцілунку — це «неагресивна взаємодія, що передбачає спрямований контакт рот-до-рота між особинами одного виду, з певним рухом губ / ротових частин і без передачі їжі». За цим визначенням цілуються білі ведмеді, деякі птахи та навіть мурахи, зазначає Nature.

Також вчені дослідили еволюційне походження поцілунку. За їхніми висновками, поцілунки існували в предків людиноподібних мавп приблизно 21,5 млн років тому. Отже, цілком можливо, що стародавні Homo sapiens цілувались з неандертальцями.