Росія та Україна ведуть дедалі жорсткішу повітряну війну за принципом «око за око». Cвітові медіа про російсько-українську війну 3 вересня

Повітряна війна між Росією та Україною дедалі більше розвивається за принципом «око за око» і завдає обом більше болю, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення, пише The New York Times. Замість наближати до миру поки це лише створює спіраль ескалації, кажуть аналітики, з якими поговорили журналісти видання. «Це питання того, скільки болю витримає Росія, як порівняти з Україною, — а Росія може витримати багато болю», — сказав військовий експерт Філадельфійського інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі. Російській економіці не загрожує неминучий колапс, хоча зростання майже зупинилося, а дефіцит бюджету значно зріс. Проте удари в глиб Росії змусили росіян відчути війну ближче, ніж будь-коли раніше, а російські цивільні гинуть від таких ударів з найвищою частотою від початку великої війни, зауважує видання. Книжковий редактор з російської столиці Петро анонімно розповів виданню, що цього літа «перші тріщини з’явилися на поверхні благополуччя Москви».

Сьогодні увага світових медіа також прикута до збройного інциденту між співробітниками СБУ і ГУР, який стався 1 вересня в Києві. Про нього написали, зокрема, The Wall Street Journal, The Guardian, NYT та AI Jazeera. WSJ підкреслює, що ця ситуація особливо невчасна для адміністрації Володимира Зеленського, адже відбулася на тлі корупційних розслідувань, кадрових перестановок і внутрішніх конфліктів у владі, тоді як Росія посилює атаки. Крім цього, за словами співрозмовників видання, обізнаних із ситуацією, суперництво між ГУР і СБУ за вплив і ресурси посилилося за останні місяці — після кадрових змін у керівництві обох відомств.

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