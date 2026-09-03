У Києві вдвічі підвищили тариф на воду — до 63,79 грн за кубометр

У Києві підвищать тариф на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр — рішення підтримала Київрада. Цей крок пояснили тим, що зросла ціна на електроенергію, пальне та реагенти.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на засідання міської ради.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році. За його словами, «галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання».

Зараз у Києві вода та водовідведення коштують разом 30,38 гривні за кубометр. Із цієї суми 16,16 гривні — це водопостачання, а 14,22 — водовідведення.