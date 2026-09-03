Двох нардепів від «Слуги народу» достроково позбавили мандатів

Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень Андрія Жупанина та Остапа Шипайла з фракції «Слуга народу».
Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту 3 вересня.
За відповідну постанову щодо Жупанина проголосували 234 депутати, а за припинення повноважень Шипайла — 235.
Нардепи написали заяви про складання мандатів ще 18 серпня. На засіданні Ради наступного дня парламентарі не набрали достатньої кількості голосів, щоб позбавити їх депутатських повноважень.
- Жупанина та Шипайла обрали народними депутатами України за партійними списками «Слуги народу» на виборах у 2019 році. Андрій Жупанин у жовтні 2024 року став заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. До цього ж комітету входив і Остап Шипайло.