Двох нардепів від «Слуги народу» достроково позбавили мандатів

Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень Андрія Жупанина та Остапа Шипайла з фракції «Слуга народу».

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту 3 вересня.

За відповідну постанову щодо Жупанина проголосували 234 депутати, а за припинення повноважень Шипайла — 235.

Нардепи написали заяви про складання мандатів ще 18 серпня. На засіданні Ради наступного дня парламентарі не набрали достатньої кількості голосів, щоб позбавити їх депутатських повноважень.

Ліворуч — Андрій Жупанин, праворуч — Остап Шипайло.