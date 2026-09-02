Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Святослав Заїць

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України став Святослав Заїць. З квітня 2026 року він командував 20 армійським корпусом.

Про це йдеться в указі № 853/2026, опублікованому на сайті Офісу президента.

В іншому указі Зеленський звільнив Геннадія Шаповалова з цієї посади. Він був на посаді з 2025 року.

Заїць з квітня 2026 року командував 20 армійським корпусом. До цього він був начальником штабу — заступником командира 8 корпусу ДШВ Збройних сил України.

У 2014 році Святослав Заїць був у Криму на військових навчаннях, коли росіяни почали окупацію півострова. Він служив у розвідувальній роті 25 окремої повітряно-десантної бригади та брав участь у виведенні підрозділу на материкову Україну.