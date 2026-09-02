Apple перейменувала на картах озеро Онтаріо на озеро Америка. Проте лише для тих, хто живе у США

Apple Maps змінила назву озера з «Онтаріо» на «Америка», Google зробив це минулими вихідними.

Про це пише Axios.

Міністр внутрішніх справ США Даг Бургам заявляв, що про зміну назви минулого тижня просив Apple американський президент Дональд Трамп. Минулого року Apple також змінила назву Мексиканської затоки на Американську, а гору Деналі на Мак-Кінлі — після указів Трампа.

Google змінив назву на карті лише для адрес у США. Ймовірно, це саме зробили й Apple Maps: в Україні назва озера все ще «Онтаріо».

Ще один цифровий картографічний сервіс у США, MapQuest, заявив, що не змінюватиме назву.

«Називайте його як завгодно, на свій розсуд», — написала компанія.