«Друзі Путіна нарешті кажуть йому правду — варто залишити Україну, щоб врятувати себе». Світові медіа про війну 1 вересня

Десятки світових медіа продовжують говорити про російські атаки на Київ та область, які тривають вже шостий день поспіль. The Guardian акцентує на тому, що Росія користується дефіцитом ракет-перехоплювачів в Україні та намагається ескалювати війну напередодні зими. Про це також пише BBC і зауважує, що останній масований удар Росія здійснила через день після того, як близький союзник Путіна, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав російського диктатора припинити війну. «Кожен день, проведений на війні, відштовхує людство назад, а кожен крок, зроблений до миру, наповнює людство новою надією та ентузіазмом», — сказав Моді на саміті з безпеки в Киргизстані.

Утім, Моді вирішив публічно зробити це не стільки через співчуття Україні, скільки через власні геополітичні та економічні інтереси Індії, розповідає оглядач The Independent Сем Кілі в матеріалі під заголовком «Друзі Путіна нарешті кажуть йому правду: “Забирайся з України, щоб врятуватися”». Після початку повномасштабного вторгнення Індія імпортувала майже третину своєї сирої нафти з Росії, переробляла її та продавала на західних ринках, отримуючи значний прибуток. Водночас Росія платить дедалі вищу ціну за війну: значна частина її економіки працює на військові потреби, українські далекобійні удари знищують паливну інфраструктуру, а росіяни, за даними Кілі, почали активніше забирати кошти з банків через побоювання, що держава може використати депозити для фінансування війни. Кілі також акцентує на тому, що Путін, Моді, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп не є справжньою командою. Вони радше конкурують між собою, але кожному з них вигідно, щоб ця система авторитарних і популістських лідерів існувала й надалі. Отже, заклики союзників очільника Кремля можуть свідчити про те, що партнери починають розуміти: якщо він продовжить війну, Росія може настільки ослабнути, що це стане проблемою і для них.

Вартий уваги й матеріал Financial Times про те, як Україна і Польща намагаються покращити відносини після місяців суперечок з історичних питань. У серпні Київ і Варшава домовилися пришвидшити розгляд польських заявок на пошукові та ексгумаційні роботи з останками поляків, загиблих під час Другої світової війни, розповів головний радник прем’єр-міністра Польщі з питань України Павел Коваль. Він вважає, що пік напруження між країнами вже минув. Однак остаточного примирення немає: історична тема залишається чутливою для польського суспільства та, ймовірно, стане одним з питань майбутньої виборчої кампанії. Водночас польська журналістка й аналітикиня Анна Гусарська в колонці для The Washington Post розповідає, як солідарність польського суспільства з українцями, яка була дуже сильною у 2022 році, поступово змінилася роздратуванням і відвертою ворожістю до українців.

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