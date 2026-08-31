Прем’єр Іспанії заявив про причетність Росії та Ізраїлю до хвилі фейків на тлі міграційної кризи в Сеуті

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що масовий наплив мігрантів у Сеуту наприкінці липня могла спровокувати дезінформація, поширена російськими та ізраїльськими мережами.

Про це він заявив в інтерв’ю радіостанції Cadena SER.

За його словами, фейки будувалися навколо перекручування рішення Верховного суду Іспанії від 8 липня — поширювалася неправдива інформація, що мігрантів, які увійдуть до Сеути, неможливо депортувати.

Санчес заявив, що фейкові новини поширювалися в соціальних мережах, «пов’язаних як з Росією, так і з Ізраїлем, а також з ультраправою міжнародною організацією, яка завжди використовує тему міграції не лише для нападів на Іспанію, а й на Європу».

Іспанський премʼєр наголосив, що розслідування причин кризи триває, тому він не стверджує, що за цим стоїть конкретна держава.

«На жаль, ми не маємо повного уявлення про те, що сталося, і продовжуємо розслідування, але уряд має діяти, спираючись на достовірні факти», — зазначив Санчес.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заперечив звинувачення Санчеса. Він заявив, що іспанський прем’єр «відверто бреше», звинувативши його в поширенні неправдивої інформації про Ізраїль.

«Це безсоромна брехня. Поширення наклепів не відверне уваги від ганебної неспроможності Санчеса керувати справами своєї країни», — написав Саар у соцмережах.

У Росії також зреагували на заяву іспанського премʼєра. Речник Кремля Дмитро Пєсков коротко відповів, що Росія непричетна до міграційної кризи в Сеуті.