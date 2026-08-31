Футболіст Ліонель Мессі завершив кар’єру капітана в збірній Аргентини.

Про це Мессі повідомив в Instagram.

Мессі написав, що це рішення далося йому нелегко, але він розуміє, що настав час завершити кар’єру в збірній.

Футболіст зазначив, що завжди віддавався грі за Аргентину на повну. Остаточно переконатися у своєму рішенні, за словами Мессі, йому допомогла нещодавня смерть батька.

Хорхе Мессі помер вночі 7 серпня. Він допомагав сину упродовж всієї його карʼєри починаючи з років у «Барселоні» — домовився про перехід до цього клубу.