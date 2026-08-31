«Все більше виникає відчуття, що цар голий». Світові медіа про російсько-українську війну 31 серпня

Росія змінила тактику повітряної війни й почала безперервно бити дронами по Києву протягом дня. У своєму репортажі The New York Times зауважує, що цей період для столиці може стати для найнебезпечнішим і найбільш непередбачуваним від початку повномасштабного вторгнення. Росія дедалі частіше використовує дрони з реактивними двигунами, через що українській ППО складніше їх перехопити, йдеться в матеріалі. Тим часом журналіст The Guardian Ден Саббах поїхав до села Мила під Києвом, щоб розповісти про наслідки російського удару по складу боєприпасів. Він також поговорив з місцевими жителями, які звинувачують у трагедії передусім Росію та Володимира Путіна, однак водночас вимагають від української влади пояснити, чому боєприпаси зберігали поруч із житловими будинками. Віра, якій 65 років, каже в коментарі, що винні ті, хто облаштував склад у цьому місці: «Тут живуть люди. Не можна тримати таке тут». Інша мешканка Людмила показала журналісту свій пошкоджений будинок. «Подивіться, що тут відбувається. Тут усе розбите вщент. Вишневого їм було недостатньо, та ще десь було. Ні, вони все це викинули прямо біля городів людей, прямо на порозі їхніх будинків», — каже вона, попереджаючи, що боєприпаси досі розкидані навколо, їх ще не прибрали. На запитання, хто винен у загибелі людей, вона відповідає: «Путін! Хто ще? І ті, хто облаштував тут склад».

Водночас російський диктатор, схоже, готується лише посилити війну проти України, пише The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля. Видання вважає, що головна мета Путіна — зберегти власну владу і, зрештою, життя. За словами одного зі співрозмовників, в якийсь момент очільник Кремля сказав своєму оточенню: «Мене повісять». Одним із факторів міг стати візит до Москви директора американського ЦРУ Джона Реткліффа 25 серпня. Проте Володимир Путін, за інформацією The Economist, розглядає ескалацію як спосіб уникнути ситуації, яку в Росії називають «глухий кут». Його головна проблема — не лише військові невдачі, а й те, що війна триває майже пʼять років і дедалі сильніше тисне на російське суспільство та еліти. «Все більше виникає відчуття, що цар голий», — заявив один із представників російської еліти. А 57 відсотків громадян РФ називають ситуацію «напруженою».

Вартий уваги й матеріал Al Jazeera про те, що розслідування підриву «Північних потоків», у якому фігурують українці, може створити нову напругу між Києвом і Берліном. Попри те що Україна офіційно заперечує, що стояла за диверсією, німецькі правоохоронці не зупинять цю справу, сказав у коментарі виданню експерт міжнародного аналітичного центру ACLED Крістіан Влас. За його словами, це принципове питання для німецького уряду, а також питання верховенства права.

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