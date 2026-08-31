Військовим дозволять повідомляти про корупцію та захистять від переслідувань за це

Українські військові отримають право викривати корупцію у війську та матимуть захист від переслідувань за такі повідомлення.

Такий законопроєкт Міноборони підтримав Кабінет міністрів України.

Наразі Дисциплінарний статут ЗСУ дозволяє повідомляти лише про незаконні рішення командування, незаконне притягнення до відповідальності та інші порушення, які стосувалися безпосередньо самого військового.

Тепер, якщо законопроєкт ухвалить Верховна Рада та підпише президент, кожен військовий зможе повідомляти про корупцію, яку він виявив у війську, навіть якщо вона безпосередньо не повʼязана з ним самим. Це можна буде зробити через:

внутрішні канали — Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії;

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Нацполіцію, Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Державне бюро розслідувань (ДБР) або прокуратуру;

зовнішні канали — медіа, громадські обʼєднання чи професійні спілки.

Також нові правила передбачатимуть захист військових-викривачів. За повідомлення про корупцію їх не можна буде звільнити зі служби, змусити звільнитися, притягнути до дисциплінарної відповідальності чи застосувати інші негативні заходи впливу.

Директор департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони Сергій Степанян наголосив, що такі зміни підвищать прозорість у військових структурах, посилять механізми запобігання корупції та гарантуватимуть надійний захист викривачів від можливих переслідувань чи тиску.