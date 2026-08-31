В Алжирі запровадять смертну кару за підпали лісів

Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун доручив внести до Кримінального кодексу зміни, які передбачатимуть смертну кару за навмисний підпал лісів.

Про це пише Bloomberg.

Такому рішенню передували масштабні лісові пожежі на сході країни, які за останній тиждень забрали життя щонайменше 12 людей. Влада оголосила в країні три дні жалоби.

Пожежі спалахнули в лісистих районах Джиджель, Беджая та Тізі-Узу. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався, а місцевих жителів довелося евакуювати з домівок. За словами президента, кількох людей, яких підозрюють у підпалах, уже затримали.

Лісові пожежі регулярно охоплюють Алжир. У 2023 році вони забрали життя понад 30 людей, а у 2021-му — приблизно 90. Влада також заявляла, що причиною пожеж тоді могли бути навмисні підпали.