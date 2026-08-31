Фінський суд помʼякшив вирок екскомандиру «Русича» за воєнні злочини в Україні

Апеляційний суд у Фінляндії помʼякшив вирок для екскомандира угруповання «Русич» Воїслава Тордена (Яна Петровського) за воєнні злочини в Україні. Довічне ув’язнення скоротили до 12,5 року позбавлення волі.

Про це пише фінське медіа Yle.

Торден — співзасновник російського нацистського угруповання «Русич», що воювало в Україні на боці підтримуваних Росією бойовиків, а потім — російської армії. За звинуваченням, він і бійці «Русича» вбили загалом 22 українських солдатів і серйозно поранили чотирьох восени 2014 року.

У березні минулого року Гельсінський окружний суд засудив Воїслава Тордена до довічного увʼязнення за чотири воєнні злочини, скоєні ще у 2014 році. За даними окружного суду, найтяжчим злочином було вбивство українського солдата.

Торден вимагав зняти з нього обвинувачення або хоча б помʼякшити покарання. Прокурор вимагав покарати Тордена за пʼять воєнних злочинів.

Зрештою Апеляційний суд вирішив, що докази у справі не дозволяють однозначно стверджувати, що Торден особисто застрелив поранених українських військових чи що його можна вважати головним відповідальним за це. При цьому суд визнав, що він щонайменш частково відповідальний як учасник подій.

Також в апеляції не визнали воєнним злочином те, що одному з українських бійців вирізали на щоці символ угруповання «Русич». Суд дійшов висновку, що йдеться лише про неглибоку рану без кровотечі та короткочасне пошкодження щоки. Тому суд вирішив, що ці дії не спричинили сильних фізичних чи психологічних страждань і не можуть вважатися воєнним злочином.