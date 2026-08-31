Джокович вилетів з US Open у першому колі — так рано на турнірах «Великого шлему» він не програвав 20 років

Сербський тенісист Новак Джокович сенсаційно програв аргентинцю Маріано Навоне у першому колі US Open. Це вперше за 20 років Джокович вилетів з першого кола на турнірах «Великого шлему».

Про це пишуть The Guardian та The Washington Post.

Матч тривав 4 години 36 хвилин. Навоне, який посідає 49 місце у світовому рейтингу, переміг четвертого сіяного Джоковича у пʼяти сетах — 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Для Джоковича це лише третя поразка в першому колі турніру «Великого шлему» за всю карʼєру. Востаннє він вибував на цій стадії у 2006 році на Australian Open. На US Open серб раніше ніколи не програвав у першому колі.

Під час матчу Джокович мав серйозні проблеми зі здоровʼям. Його кілька разів нудило просто на корті, він скаржився на судоми та біль у спині й плечі, а також приймав ліки. А між четвертим та пʼятим сетами йому зробили масаж поперека під час медичного тайм-ауту. Попри свій стан, Джокович зумів відігратися після програного першого сету та виграти другий. Однак у четвертій партії його фізичний стан погіршився, а в пʼятому сеті він зміг виграти лише один гейм.

Після матчу Джокович заявив, що проблеми з фізичним станом переслідують його майже в кожному матчі цього року. Він також зізнався, що не знає, як далеко зможе зайти, якщо ситуація не зміниться.

Поразка також означає кінець його боротьби за 25-й титул «Великого шлему» і пʼятий чемпіонський титул US Open. Джоковичу 39 років, а після турніру він, імовірно, вперше за вісім років вилетить з першої десятки рейтингу ATP.

Для 25-річного Навоне ця перемога стала першою в карʼєрі у пʼятисетовому матчі. Аргентинець розповідав, що в дитинстві був прихильником Джоковича, тому назвав перемогу над ним здійсненням мрії.