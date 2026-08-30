В Ісландії громадяни проголосували проти вступу в ЄС

В Ісландії під час референдуму про відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу 62,9% громадян проголосували проти.

Про це повідомила національна суспільна телерадіокомпанія Ісландії RUV.

Це 11 953 людини. А от 7 060 ісландців (37,1%) хочуть відновити діалог про вступ до ЄС.

Попереднє опитування Gallup від 28 серпня показало, що 51,6% мають намір проголосувати проти, тоді як 48,4% кажуть, що голосуватимуть за.