В Ісландії громадяни проголосували проти вступу в ЄС

В Ісландії під час референдуму про відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу 62,9% громадян проголосували проти.
Про це повідомила національна суспільна телерадіокомпанія Ісландії RUV.
Це 11 953 людини. А от 7 060 ісландців (37,1%) хочуть відновити діалог про вступ до ЄС.
Попереднє опитування Gallup від 28 серпня показало, що 51,6% мають намір проголосувати проти, тоді як 48,4% кажуть, що голосуватимуть за.
- Ісландія вже намагалася вступити до ЄС. Країна подала заявку у 2009 році — після важкої фінансової кризи, коли збанкрутували три найбільші банки країни. У 2013 році переговори заморозили, а в березні 2015-го країна попросила більше не розглядати її як кандидата.
- Ісландія з населенням приблизно 400 000 людей має стратегічне розташування в Північній Атлантиці, але не має власної армії та покладається на членство в НАТО й оборонну угоду зі США 1951 року. На цьому тлі підтримка тіснішої інтеграції з ЄС у суспільстві зростає.