Генштаб: За добу росіяни втратили на війні в Україні ще 1 400 своїх військових

Упродовж минулої доби, 29 серпня, російська армія втратила на війні в Україні ще 1 400 своїх військових та один танк.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили сім бойових бронемашин, 59 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1 963 БпЛА, 394 одиниці автомобільної техніки та шість одиниць — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.