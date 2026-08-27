Bloomberg: Росія скоротила бюджетні витрати через дефіцит готівки

Російська влада у квітні запровадила жорсткий режим економії після того, як через нестачу коштів виникли проблеми з фінансуванням бюджетних витрат.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, міністр фінансів РФ Антон Силуанов попередив премʼєра Михайла Мішустіна, що грошей може не вистачити для своєчасного проведення всіх необхідних платежів. У цей момент на рахунках російського бюджету утворився дефіцит у $65,3 млрд.

Проблеми з готівкою виникли ще на початку 2026 року, але найбільше загострилися у квітні. Водночас доходи Росії від продажу нафти тоді зросли до шестимісячного максимуму через підвищення цін на енергоносії на тлі війни з Іраном.

У межах режиму економії Росія скоротила на 35% фінансування бюджетних напрямів, які не стосуються війни, соціальних програм, підтримки регіонів та держборгу. Федеральним відомствам також доручили готуватися до скорочення штату на 15% та відкласти всі необовʼязкові витрати.

Попри це, ситуацію наразі не вважають критичною. За словами співрозмовників Bloomberg, Росія все ще може продовжувати фінансувати війну протягом кількох років.

Водночас дефіцит федерального бюджету РФ уже зріс до $77,2 млрд, або 2,8% ВВП. Це значно більше за заплановані на 2026 рік 1,6% ВВП. За внутрішніми прогнозами Мінфіну РФ, до кінця року дефіцит може зрости ще більше, а у 2027 році становити 3,2—3,8% ВВП.