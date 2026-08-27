В Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали скарб бронзової доби

В іспанському місті Вільєна невідомі за чотири хвилини викрали більшість експонатів «Скарбу Вільєни» — унікальної колекції золотих артефактів бронзової доби, яку називають одним із найважливіших доісторичних скарбів Європи.

Про це пише The Guardian.

Пограбування сталося вранці 27 серпня. Сигналізація у музеї спрацювала близько 05:20, а вже о 05:24 злочинці залишили будівлю.

За попередніми даними, грабіжники ретельно спланували пограбування — приїхали на кількох автівках і проникли до музею через вікно. Незадовго до цього в місті також спрацювала сигналізація у спортивному центрі. Правоохоронці перевіряють, чи не було це відволікальним маневром.

Мер Вільєни Фульхенсіо Сердан розповів, що злочинці забрали більшість із 66 предметів колекції. За його словами, для міста це не просто музейні експонати, а частина його історії та культурної спадщини.

«Скарб Вільєни» знайшов у 1963 році археолог Хосе Марія Солер. Артефакти лежали в посудині, захованій у висохлому руслі річки.

Колекція складається з 66 предметів, більшість із яких виготовлені із золота. Серед них — 29 браслетів, 11 чаш, три пляшки та інші прикраси, датовані приблизно 1000 роком до н. е.

Museum of Villena / EPA

Артефакти також мають особливу наукову цінність. Дослідники звернули увагу на кілька предметів, виготовлених не з золота, а з заліза. Нещодавнє дослідження припускає, що це могло бути метеоритне залізо — надзвичайно рідкісний матеріал для того часу.

Точну вартість усієї колекції визначити неможливо. Водночас, за оцінкою мера, лише золото в ній коштує близько €1,7 мільйона.