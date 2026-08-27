«ChatGPT для хірургів». У Британії вперше провели операцію на мозку за допомогою ШІ в реальному часі

У Великій Британії 48-річному Рісу Гібберту вперше у світі видалили пухлину мозку під час операції, яку в реальному часі супроводжував штучний інтелект. Операцію провели в Національному госпіталі неврології та нейрохірургії в Лондоні.

Про це пише BBC.

У чоловіка виявили 11-міліметрову доброякісну пухлину гіпофіза. Вона була поруч із судинами та нервами, що відповідають за зір, і поступово почала звужувати периферійне поле зору. Без операції Гібберт міг повністю втратити зір.

Під час операції через ніс до основи черепа ввели ендоскоп. ШІ аналізував відео з операційної безпосередньо під час процедури та позначав на екрані важливі судини й нерви, допомагаючи хірургам визначати найбезпечніші ділянки для видалення пухлини.

Систему розробили дослідники Університетського коледжу Лондону. Її навчали на сотнях відеозаписів попередніх операцій із видалення пухлин гіпофіза. ШІ також може відстежувати хірургічні інструменти та їхню взаємодію з тканинами.

За словами лікарів, система працює як «друга пара очей» для хірурга. Водночас ШІ лише допомагає команді, а остаточні рішення під час операції залишаються за лікарями.

Після операції зір Гібберта значно покращився. Чоловік розповів, що вже після пробудження бачив набагато краще, а протягом наступних тижнів до нього повернулися енергія та нормальне поле зору.

Дослідники планують провести масштабніше випробування технології. У майбутньому вони хочуть створити своєрідний «ChatGPT для хірургів», який міг би надавати лікарям додаткові підказки під час складних операцій.