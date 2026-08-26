Російського військового, який тримав у заручниках цивільну жінку в Купʼянську, засудили до 10 років. Його судили очно

Російського солдата, який тримав у заручниках цивільну жінку у Купʼянську на Харківщині, засудили до десяти років увʼязнення. Його судили очно, бо він перебував у полоні.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

54-річний росіянин брав участь у повторній спробі захопити Купʼянськ у вересні 2025 року. Тоді він був стрільцем. У Купʼянську росіянин проник до будівлі місцевого відділу поліції та облаштував на четвертому поверсі вогневу позицію. Коли побачив на вулиці двох жінок, то одну з них змусив піднятися до нього й погрожував зброєю. Іншій він наказав принести їжу, інакше не відпустить першу.

Одна з жінок була змушена повернутися додому і принести йому їжу. Однак після цього росіянин знову їх обох опитав і наказав через тиждень принести їжу. У разі непокори він погрожував прийти до них додому та вбити. Коли жінки у визначений день прийшли до будівлі поліції, російського військового вже взяли у полон Сили оборони.

Суд визнав його винним у жорстокому поводженні з цивільними та інших порушеннях законів і звичаїв війни.