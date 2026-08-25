На війні в Україні загинув перший британець, який воював на боці Росії

33-річний громадянин Великої Британії Бредлі Таунсенд, ймовірно, став першим відомим британцем, який загинув, воюючи на боці Росії проти України. У червні він потрапив під удар FPV-дрона в Донецькій області.

Про це пишуть BBC та регіональне британське медіа Yorkshire Post.

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що знає про загибель британського громадянина в Україні та підтримує звʼязок з його родиною.

Таунсенд родом з міста Барнслі, що в Південному Йоркширі. На початку цього року він виїхав з Британії, сказавши своїй родині, що їде до Румунії.

У квітні Таунсенд зʼявився у відео російського рекрутингового акаунта. На записі він назвав себе «звичайним робітничим хлопцем з Йоркширу» і розповів про рішення воювати за Росію.

«Я приїхав із думкою, що, ймовірно, не зможу повернутися додому, а якщо повернуся — мене точно переслідуватимуть», — сказав він.

Таунсенд додав, що не сприймає свою участь у війні як самогубну місію, але розуміє, що може загинути.

Також британець розповів, що ще у 2014 році зацікавився проросійськими сепаратистами на сході України. За його словами, тоді він мало знав про геополітику, але почув про сепаратистів на Донбасі й подумав: «Якщо вони хочуть відокремитися, то чому б їм не дозволити».

У тому ж відео разом з Таунсендом були ще двоє британців — Бен Стімсон та Ейден Мінніс. Вони, за даними BBC, стали першими громадянами Великої Британії, які пішли воювати за Росію після початку повномасштабного вторгнення.

Стімсон із Олдема раніше вже був засуджений у Великій Британії — у 2015 році він отримав тюремний термін після того, як поїхав на схід України та приєднався до проросійських сепаратистів.