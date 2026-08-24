Британія ділиться технологіями далекобійних ракет, але на масштабне виробництво в Україні підуть роки. Світові медіа про війну 24 серпня

Сьогодні світові медіа приділяють головну увагу 35-й річниці відновлення Незалежності України, візиту європейських лідерів до Києва та засіданню «Коаліції охочих». Зокрема, провідні видання активно обговорюють рішення Великої Британії передати секретні дані для створення далекобійних ракет SCALP (Storm Shadow) в Україні. CNN пише про те, що такі ракети можуть допомогти Україні бити по командних пунктах, бункерах та інших складних військових цілях РФ. Однак навіть після того як технології розсекретять, масштабне виробництво може зайняти кілька років, йдеться в статті.

Каран Васіл, аналітик з питань Євразії британської приватної розвідувальної компанії Sibylline, у коментарі Al Jazeera зазначив, що створення нової партії таких крилатих ракет може зайняти близько двох років — від укладання контракту до поставки. Крім того, SCALP містять чутливі американські технології, тому окремі аспекти їхніх поставок або передачі можуть і надалі потребувати дозволу США. «Залишається невизначеним, як це стосуватиметься українського виробництва», — сказав Васіл.

Водночас ключова перевага полягає не в самій технології, а в можливості виробляти ракети у великих кількостях, вважає науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз. За його словами, причина, чому Україна отримує доступ до креслень цих ракет лише зараз, має політичний характер. «Сполучені Штати не бажають постачати перехоплювачі для ракетних систем Patriot, тому в протиповітряній та протиракетній обороні України є прогалина, якою Росія користується», — каже Джайлз.

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