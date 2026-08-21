Пенсіонерка з Хмельниччини організувала підпільне казино у підвалі будинку — їй оголосили підозру

У місті Волочиськ Хмельницької області правоохоронці викрили незаконний гральний бізнес. В його організації підозрюють 63-річну жінку.

Про це повідомила поліція Хмельниччини.

За даними слідства, підпільне казино влаштували просто у підвалі житлового будинку. Вхід до закладу був через непримітні замкнені двері, а потрапити всередину могло лише обмежене коло людей.

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На місці правоохоронці застали адміністратора та одного з відвідувачів закладу. Під час обшуку вилучили комп’ютери, камери відеоспостереження, мобільні телефони та банківські картки.

А в будинку 63-річної організаторки знайшли понад 400 тисяч гривень та чорнові записи. Жінці оголосили підозру за ч. 1 ст. 203-2 ККУ — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.