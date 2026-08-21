Україна вночі атакувала НПЗ у Пермі та військовий аеродром

Україна вночі атакувала НПЗ у Пермі на відстані понад 1 600 км від кордону та військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградському регіоні.

Це підтвердив президент Володимир Зеленський.

Осінтери раніше писали, шо постраждалий НПЗ — це «Лукойл-Пермнафтаоргсинтез», який є одним з найбільших у Росії.

Також є підтверджені результати попередніх ударів: на аеродромі «Ахтубінськ» пошкоджено російський літак Су-34. Відстань — близько 600 км від лінії фронту.

А в Приморсько-Ахтарську, за майже 180 км, під ударом було місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.