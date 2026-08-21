У жовтні Україну вперше за вісім років відвідає Військовий комітет НАТО

Військовий комітет НАТО відвідає Україну в жовтні. Це буде перший офіційний візит за останні вісім років.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий після першої розмови з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Драпатий доповів Драгоне про обстановку на фронті та пріоритети ЗСУ — протиповітряну оборону, далекобійні удари, гнучку тактику піхоти, роботизацію передової.

За словами головкома, адмірал тричі був в Україні, бачив ситуацію на місці, «і це відчувається в розмові».

«Україна не лише отримує підтримку. Ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу», — додав Драпатий.

Адмірал Джузеппе Каво Драгоне також підтвердив подальшу військову підтримку України від НАТО. За його словами, члени Альянсу продовжують нарощувати оборонне виробництво як для захисту громадян своїх країн, так і для підтримки українського війська.

«Безпека України — це наша безпека, і ми й надалі будемо стояти поруч з Україною, щоб допомогти досягти справедливого та тривалого миру», — написав Драгоне.