Компанія з Фінляндії вироблятиме дрони для ЗСУ. Технології надасть українська Airlogix

Фінська компанія Innokas планує налагодити випуск безпілотників для потреб Збройних сил України за технологіями українського виробника дронів Airlogix.

Про це пише Yle.

Компанії на оборонній виставці в Данії підписали протокол про наміри виробляти безпілотники у Фінляндії. Угода укладена в межах ініціативи Build with Ukraine. Її мета — розширити виробництво українських БпЛА у європейських країнах, щоб збільшити їхні поставки для української армії.

Виробництво базуватиметься на безпілотних системах, які розробила українська компанія. Також Airlogix, чиї дрони уже випробували в зоні бойових дій, передасть фінській стороні свої технологічні напрацювання та експертизу.

«Ми розглядаємо це партнерство насамперед як практичний внесок у підтримку України. Наше завдання — допомогти розширити виробництво безпілотних літальних систем у Фінляндії та збільшити обсяг техніки, яка постачається Україні», — зазначив гендиректор Innokas Янне Костамо.