Уночі росіяни атакували Україну 135 дронами. У Сумах і на Харківщині влучили в будинки, на Одещині — у прикордонний пункт пропуску

Російські війська у ніч проти 21 серпня запустили по Україні 135 дронів. ППО збила 107 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 27 ударних БпЛА влучили у 16 місцях, у трьох — впали уламки. Зокрема, вночі під масованим ударом були Суми. Постраждали шестеро людей, серед них — 16-річна дівчина. Пошкоджено двоповерховий будинок, гаражі, СТО, газопровід та сім автівок.

У Котопопі від російських атак поранена 78-річна жінка.

Ще вночі війська РФ атакували дронами село Лебʼяже на Харківщині. Відомо про чотирьох загиблих і двох постраждалих. Знищені та пошкоджені близько 30 приватних будинків.

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На Одещині внаслідок нічної атаки пошкоджений міжнародний пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Пропуск людей і транспорту тимчасово припинили.

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Вчора увечері росіяни втретє за добу вдарили по Києву — загорівся склад у Голосіївському районі, є постраждалий. Пожежу вже ліквідували.