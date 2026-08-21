Генштаб: Росіяни за добу на фронті втратили три танки і майже 1 400 військових

За минулу добу, 20 серпня, російська армія втратила ще 1 390 своїх військових на війні проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втратили три танки, пʼять бойових бронемашин, 57 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 39 крилатих ракет, 1 980 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 551 одиницю автомобільної техніки і вісім — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.