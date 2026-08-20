Reuters: Атаки в Чорному морі загрожують світовим поставкам пшениці. Імпортери шукають альтернативних постачальників

Світові імпортери пшениці готуються до скорочення поставок через атаки на зернову інфраструктуру і судна в Чорному морі. Це посилює ризики для основних покупців — Єгипту та Індонезії, і призводить до зростання цін.

Про це пише Reuters.

З початку липня фʼючерси на пшеницю в Чикаго подорожчали на понад 17%. Основна причина — скорочення пропозицій з Чорного моря. Однак ціни ростуть і в інших великих експортерів – Аргентині, Австралії та США.

Через атаки на порти та судна впродовж останніх тижнів деякі зернові термінали закрилися — відправники були змушені затримувати або скасовувати завантаження десятків вантажів протягом пікового експортного сезону. Сінгапурський трейдер, який транспортує пшеницю Чорним морем, розповів, що судна мали почати прибувати із середини серпня, але багато з них не змогли зайти для завантаження. Покупці наразі розглядають заміну частини поставок пшеницею з Австралії, Північної Америки й Аргентини.

Такі великі імпортери, як Єгипет, Індонезія, Алжир, Бангладеш, Йорданія, Таїланд, Туніс та Вʼєтнам, теж значною мірою залежать від пшениці з України та Росії.

За даними Міністерства інфраструктури, у липні в Україні зафіксували 35 нападів на судна в порту, 22 — у морі, 67 — на портові споруди. У 2025 році таких атак було загалом 15.

На початку січня Служба зовнішньої розвідки писала, що під виглядом російського експорту Росія продовжує експортувати зерно з тимчасово окупованих територій України. Загалом за 2025 рік Росія вивезла з окупованих територій України 2 мільйони тонн зерна.