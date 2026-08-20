«Закликати до виборів під час війни в Україні безрозсудно — це буде відповіддю на молитви Путіна». Світові медіа про війну 20 серпня

Сьогодні десятки провідних видань пишуть про масовану комбіновану атаку балістичними ракетами та дронами по Києву й області. Про наслідки атаки, зокрема, розповідають Associated Press, ABC News і CNN. Усі вони акцентують увагу на тому, що українські запаси ракет-перехоплювачів критично малі, а в деяких випадках вичерпані. Журналіст The Guardian Ден Саббах називає цю атаку однією з найважчих і розповідає історії кількох очевидців. Серед них працівник паркінгу в Солом’янському районі Олександр. Він чергував цієї ночі й відбувся легкими травмами. Наступного ранку, досі шокований, весь у порізах і в розірваних шортах, він чекав біля своєї зруйнованої будки та сказав, що не памʼятає, що з ним сталося одразу після вибуху. Андрій, 57-річний водій, розповів, що вперше почув вибух неподалік і був у своїй машині, коли стався удар по будівлі на парковці. Він вважає, що його життя врятувала тонована пластикова плівка, яку він наклеїв на вікна своєї автівки. Саббах зауважує, що в цьому районі не було жодних ознак військової чи промислової діяльності.

Водночас світові медіа продовжують аналізувати заяву Михайла Федорова про майбутні вибори. Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон називає її «безрозсудною і неправильною». У своїй колонці він пише, що голосування під час війни буде відповіддю на молитви Володимира Путіна, який роками закликає до виборів в Україні. Україна не може дозволити собі таких відволікаючих факторів напередодні зими, коли в неї бракує засобів протиракетної оборони, вважає Чемпіон. Підготовка до цього періоду зараз має бути в центрі уваги нації, і більшість українців це розуміють. Крім того, як пише оглядач, хоча Федоров має високі рейтинги довіри серед українських політиків, його включили до регулярних опитувань про наміри виборців лише в липні та йому ще далеко до перемоги над Зеленським. Тим часом журналіст The Guardian Люк Гардінг на тлі заяви Федорова розбирає політичну кризу і тему боротьби з корупцією в Україні.

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