У Єврокомісії прокоментували випадки, коли в українок просять «Резерв+» для тимчасового захисту

Речник Єврокомісії Маркус Ламерт заявив, що країни ЄС самостійно застосовують нові правила щодо тимчасового захисту українців. Водночас Комісія готує оновлені рекомендації для держав-членів — їх опублікують найближчими тижнями.

Про це Ламерт сказав під час брифінгу у Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

Так він відповів на запитання про випадки, коли в окремих країнах ЄС українців, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту просять показати дані з українського застосунку «Резерв+».

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас нові правила передбачають перевірку того, чи виконують українці свій військовий обов’язок в Україні. Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України. Серед таких документів у правилах ЄС згаданий застосунок «Резерв+».

За словами Ламерта, рішення Ради ЄС набуло чинності 5 серпня 2026 року. Тепер окремі випадки оцінюють компетентні органи держав-членів, які проводять передбачені правилами перевірки.

Речник Єврокомісії окремо наголосив, що рішення Ради ЄС не розрізняє чоловіків і жінок.

«Йдеться про військову службу або попередню військову службу, і тут немає розмежування між чоловіками та жінками», — зазначив він.

Ламерт додав, що Єврокомісія вже надала державам-членам документ із відповідями на поширені запитання. Водночас Комісія працює над новими та оновленими операційними рекомендаціями. За словами Ламерта, їх опублікують найближчими тижнями. Вони мають допомогти державам-членам тлумачити нові правила.