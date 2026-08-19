Yonhap: Південна Корея та США вдвічі скорочують щорічні спільні військові навчання

Південна Корея та США вдвічі скорочують щорічні спільні військові навчання, які стартували на початку цього тижня.

Про це пише Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї.

Навчання Ulchi Freedom Shield мали тривати з 17 до 27 серпня, але союзники завершать їх уже в п’ятницю, 21 серпня. Скоротять і польові навчання — основну частину маневрів. Деталі військові двох країн ще узгоджують.

Рішення ухвалили після того, як президент США Дональд Трамп закликав «істотно» зменшити масштаб спільних навчань. Серед причин він назвав їхню вартість і свої добрі відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином.