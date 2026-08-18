FT: США відправили «нетипового посланця» на форум у Санкт-Петербурзі через глухий кут у переговорах про закінчення війни в Україні

Голова Комісії США з образотворчого мистецтва Родні Мімс Кук — молодший, який також курує розширення бальної зали у Білому домі, провів цього літа переговори з представниками Кремля в Росії під час непублічної дипломатичної місії. Кук називав свою поїздку «культурним візитом», також він показував у Москві фото своєї «дачі» в Атланті.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Кук-молодший, перш ніж у червні взяти участь у економічному форумі в Санкт-Петербурзі, отримав дипломатичний паспорт і пройшов детальний інструктаж. За словами джерел, там він зустрічався з представниками Кремля та перебував під охороною дипломатичної служби безпеки.

У червні держсекретар США Марко Рубіо говорив, що йому невідомо про делегацію, яка вирушила до Санкт-Петербурга.

За даними FT, у США сподівалися, що такі нетипові посланці, як Кук, зможуть допомогти подолати глухий кут у питанні завершення війни Росії проти України. За словами джерела, обізнаного із ситуацією, одним з російських посадовців, з якими зустрічався американський дипломат, був високопоставлений помічник Путіна Антон Кобяков.

FT зʼясувало, що в день відкриття форуму, коли Кук прямував із другом на сніданок до Зимового палацу, він став свідком удару українського безпілотника по російському нафтопереробному заводу на Неві. Під час панелі «Росія — США: діалог культур» він показав фотографії власної «дачі» в Атланті. За його словами, вона збудована в «традиціях російського дерев’яного зодчества, які протягом десятиліть торкалися його серця».

Наступного дня на сесії запитань і відповідей із Путіним американський дипломат передав йому «щирий привіт від друга — президента Трампа».