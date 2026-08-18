Медіа: Сі Цзіньпін вперше за 11 років прибуде з офіційним візитом до США — він має зустрітися з Трампом

Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше за 11 років прибуде з офіційним візитом до США, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. Його візит запланований на 23 вересня.

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників.

Основні переговори з Трампом відбудуться 24 вересня у Вашингтоні, а вже 25 вересня Сі Цзіньпін поїде з країни. У Білому домі підтвердили, що китайський лідер прибуде у США, але не розповіли про будь-які інші можливі заходи у графіку Сі Цзіньпіна під час його візиту.

Водночас 22 вересня в Нью-Йорку мають розпочатися загальні дебати Генеральної Асамблеї ООН. Раніше дипломати припускали, що Сі може поєднати візит до Вашингтону з участю в заходах ООН, однак цього не станеться, уточнюють журналісти.

Востаннє лідер КНР особисто виступав на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у 2015 році. Також Сі Цзіньпін звернувся до Генасамблеї через відеозвʼязок у розпал пандемії COVID у 2021 році.