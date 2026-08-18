Politico: У США конгресмени масово використовують штучний інтелект, щоб генерувати законопроєкти — документи «рясніють помилками»

Юристи Конгресу США не справляються із законодавчими пропозиціями, створеними за допомогою інструментів штучного інтелекту, — багато з них містять помилки та написані дуже недбало.

Про це розповіли вісім чинних і колишніх посадовців, які працюють або працювали з управлінням законодавчого радника Палати представників США, пише Politico.

За їхніми словами, у багатьох випадках проєкти, згенеровані штучним інтелектом, рясніють помилками — через довгу роботу юристів над ними це може затягувати ухвалення законів і створювати ризик судових позовів, повʼязаних з неправильно наведеними нормами законодавства або хибними юридичними визначеннями.

Джерело зазначило, що з огляду на кількість помилок, які генерують інструменти ШІ, юристи «витрачають більше часу на виправлення законопроєктів, створених штучним інтелектом, ніж знадобилося б, якби їх готували з нуля». Ще одна проблема ув законопроєктах — вигадані або неправильні посилання на вже чинні закони та розділи Кодексу США.

Співрозмовники Politico розповіли про ще одну проблему. Використання ШІ змінює не лише якість текстів, але й те, наскільки глибоко їхні автори розбираються в питаннях, які намагаються врегулювати. Зокрема, люди, які приносять документ, часто не можуть чітко пояснити, якого результату хочуть досягти.

Однак наразі немає підтверджених випадків, коли Палата представників або Сенат голосували за законопроєкт, повністю створений штучним інтелектом.